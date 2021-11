Lazio, esami per Immobile: punta la Lokomotiv Mosca

Nel giro di due giorni è passato dal commuoversi sotto la Curva Nord ad arbitrare una partita a Formello, con tanto di tuta gialla. Ciro Immobile sabato si è preso gli applausi dei tifosi laziali che lo hanno omaggiato dopo il record di gol segnati in maglia in biancoceleste (uno in più di Piola). Ciro si è commosso, poi è stato costretto a guardare la sconfitta con la Juve in tribuna.

Sembrava un leone in gabbia, fosse per lui giocherebbe sempre, anche con il dolore al polpaccio. La società ha però optato per la prudenza, meglio averlo a disposizione al centro per cento che rischiare di perderlo a lungo. Detto fatto: Ciro si è sistemato sugli spalti dell’Olimpico e ha incitato i compagni.

Ha visto la sua squadra veloce per la prima mezzora, poi sempre più macchinosa. Pochi tiri in porta senza il King – con questo soprannome lo aveva celebrato la società -, ma l’attesa potrebbe finire presto. Immobile, infatti, oggi è stato sottoposto ad ulteriori test in Paideia, per capire se l’edema si sia assorbito del tutto.

Il risultato sarà decisivo per capire se potrà partire per Mosca, dove giovedì la Lazio affronterà la Lokomotiv in una gara decisiva per il passaggio del turno in Europa League. La sensazione è che Cirio possa farcela, è stato in dubbio fino all’ultimo per la Juve, è probabile che ora Sarri voglia puntare su di lui. In alternativa siederà in panchina, in attesa della gara decisiva di domenica contro il Napoli. In campionato.