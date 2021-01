Lazio, esperienza e voglia di riscatto: cosa può portare Musacchio

Il nuovo difensore della Lazio arriva da Milano, ha 31 anni e tanta voglia di mettersi alle spalle una stagione complicata. Mateo Musacchio è arrivato a Roma nella serata di ieri, ha dormito nel solito hotel a Ponte Milvio che la Lazio mette a disposizione dei nuovi arrivati, e questa mattina alle 8 si è recato alla clinica Paideia per le consuete visite mediche prima della firma.

Il difensore argentino rimarrà a Roma almeno per 6 mesi, poi la Lazio avrò la facoltà di estendere il contratto per altri due anni. Il Milan, squadra in cui Musacchio ha militato nelle ultime 3 stagioni, non riceverà alcun indennizzo da parte del club biancoceleste, ma la certezza di non dover corrispondere un ingaggio pesante al giocatore, che in estate andrà in scadenza con il club rossonero.

La trattativa tra Lazio e Milan ha preso vita nel weekend ed è decollata nel giro di poche ore. Giusto il tempo di incassare l’ok di Inzaghi e limare gli ultimi dettagli con il Milan. L’allenatore biancoceleste ha chiesto a gran voce il sostituto di Luiz Felipe, fermo per almeno due mesi, ed è stato accontentato. Musacchio arriva a Roma reduce da appena due presenze in stagione con il Milan e un lungo infortunio ormai messo alle spalle.

L’argentino è originario di Campobasso, i nonni paterni facevano parte della comunità albanese di Portocannone. Nonostante questo il 31enne ha faticato ad imporsi nel nostro paese, ha accettato la Lazio anche per dimostrare il suo valore in Serie A. Non è stato ovviamente convocato per la gara di oggi pomeriggio contro l’Atalanta che vale l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Inzaghi si affiderà ai soliti noti e all’inedita coppia Muriqi-Andreas Pereira.