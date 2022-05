Lazio, estate 2022, ecco le spiagge con l’acqua eccellente. Notizie importanti per le località balneari del Lazio: tra le migliori ci sono Ostia, Nettuno, Latina, Sabaudia, Sperlonga. Si aggiungono poi i centri del Golfo di Gaeta e le isole pontine.

Aree, a quanto pare, davvero ottime: in tutti questi territori la qualità delle acque pare sia ottima. Dal decreto appena firmato dal presidente della Regione, Nicola Zingaretti, per individuare e classificare le acque destinate alla balneazione per la stagione balneare 2022, emerge la mappa dei luoghi dove tuffarsi è più bello e sicuro. In base ai controlli svolti dall’Arpa Lazio alle acque viene dato un valore che va da scarso a eccellente. I tratti di litorale con il punteggio più basso, se quella classificazione viene mantenuta per cinque anni, diventano off limits: il punteggio massimo indica che in determinate zone non vi è neppure una minima traccia di inquinamento.

La situazione peggiore della regione è ad Ardea. Neppure una delle aree monitorate dall’Arpa è considerata eccellente. Due zone sono classificate come scarse, due sufficienti e una buona. Va meglio a Pomezia, con però due sole zone eccellenti. Anzio un gradino sotto l’eccellenza una sola area. In provincia di Latina una buona qualità, a San Felice Circeo, a Terracina due aree restano sufficienti e una buona e a Fondi migliora la zona vicina al fosso Sant’Anastasia.

Il monitoraggio e la relativa classificazione ha inoltre riguardato anche i laghi. Eccellenti le acque del lago di Nemi e quelle dei laghi San Puoto e Lago Lungo a Sperlonga. Peggiora invece il lago Albano, dove la zona vicina all’emissario, nel Comune di Castel Gandolfo, non ottiene l’eccellenza.