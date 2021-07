Lazio, Felipe Anderson a un passo: il brasiliano lancia un indizio social

Felipe Anderson alla Lazio, il ritorno è servito. Il brasiliano è a un passo da Roma, città da cui si è sentito accolto fin dal primo momento che ha lasciato il Brasile. Anni intensi alla Lazio, poi il passaggio in Inghilterra, al West Ham. E proprio con gli Hummers, tare sta intavolando la trattativa per riportare il brasiliano alla Lazio.

La formula dell’affare è particolare: il club biancoceleste pagherebbe un indennizzo minimo agli inglesi, a cui garantisce, però, un’ampia percentuale sulla futura rivendita. Una proposta che fa felici tutti, soprattutto il calciatore, che non ha mai nascosto il suo amore per Roma e la Lazio. Per questo appena si è prospettato il ritorno ha fatto di tutto per accelerare i tempi.

E ora che l’affare sembra concluso, Felipe non ha perso tempo per dai sfoggio della sua felicità: sul profilo Facebook ha postato l’emoticon di un’aquila con i colori biancocelesti. Messaggio inequivocabile: il suo ritorno è praticamente definito. Il brasiliano è stato fortemente voluto anche da Sarri, che potrà fare affidamento su un esterno di qualità.