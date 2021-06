Lazio, fissate le date del ritiro di Auronzo: inizia l’era Sarri

Cambiano allenatori e giocatori, ma da più di dieci anni il luogo del ritiro è sempre lo stesso, e sarà così anche quest’anno. Per il 14esimo anno consecutivo la Lazio preparerà la stagione ad Auronzo di Cadore. Lì, sotto le tre Cime di Ravaredo, Maurizio Sarri inizierà la sua avventura alla Lazio. E chissà che già nei primi giorni di luglio non possa avere la squadra dei suoi desideri.

La stagione laziale inizierà l’8 o il 9 luglio, quando la squadra si ritroverà a Roma per iniziare le visite di idoneità prima della partenza per Auronzo fissata per l’11 luglio. Il ritorno durerà fino al 20 luglio, in mezzo il solito bagno di folla e diverse amichevoli organizzate per testare la preparazione della squadra in vista della stagione.

Auronzo di Cadore è già pronta ad accogliere la squadra. Previste, come al solito, eventi a tinte biancoceleste organizzati dall’amministrazione comunale. I tifosi sono pronti a invadere la ridente cittadina a suon di bandiere e striscioni. E tanti buoni propositi per la stagione che verrà. Con sarri in testa.