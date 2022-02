Lazio, i conovati per il Porto: assenti Immobile e Acerbi

Nessuna sorpresa nelle convocazioni di mister Sarri in vista della gara di andata dei playoff di Europa League contro il Porto in programma stasera alle 21. A poche ore dall’inizio del match in Portogallo, la Lazio ha diramato la lista dei 23 convocati. Ancora fuori Acerbi. Alle prese con un infortunio che lo tiene lontano dal campo da più di un mese. Come risaputo, non ce la fa nemmeno Immobile, influenzato.

Questa li lista completa dei convocati:

Portieri: Furlanetto, Reina, Strakosha;

Difensori: Floriani M., Hysaj, Kamenovic, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu;

Centrocampisti: Akpa Akpro, A. Anderson, Basic, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic;

Attaccanti: Cabral, F. Anderson, Moro, Pedro, Romero, Zaccagni.

Le probabili formazioni:

PORTO (4-4-2) – D. Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, B. Almeida; Otavio, Vitinha, Uribe, Vieira; Evanilson, Taremi. All. Conceicao. A disposizione: Claudio Ramos, Maixedo, Marcano, Ruben Semedo, Cardoso, Grujic, Galeno, Eustaquio, Francisco Conceicao, Pepé, Toni Martinez, Goncalo Borges.

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, F. Anderson, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Reina, Adamonis, Patric, Kamenovic, Floriani Mussolini, Cataldi, Basic, Akpa Akpro, André Anderson, Raul Moro, Romero, Cabral.