Lazio, i convocati per il Cluj: Immobile e Milinkovic a casa

Le possibilità di passare il turno sono pochissime, lo sa anche Simone Inzaghi, che in vista della gara casalinga con il Cluj manderà in campo una squadra rimaneggiata. Il segnale è chiaro, tanto che l’allenatore biancoceleste ha lasciato a casa tre big come Strakosha, Milinkovic e Immobile. Il passaggio ai sedicesimi è una chimera, tanto vale testare i giovani.

Per questo contro i rumeni l’allenatore biancoceleste potrebbe far esordire dal 1’ Adekanye, giovane arrivato dal Liverpool ma non ancora inserito negli schemi di squadra, tanto che ha collezionato pochissimi minuti finora in campionato. Ci sarà spazio anche per Berisha a centrocampo, ormai oggetto misterioso della rosa biancoceleste.

Lazio, i convocati per il Cluj

Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la gara contro i rumeni: presente anche il giovanissimo Falbo, centrocampista di belle speranze che in Europa League potrebbe fare il suo esordio in maglia biancoceleste.

Questa la lista completa dei convocati:

Portieri: Alia, Guerrieri, Proto

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lulic, Patric, Vavro

Centrocampisti: Cataldi, Correa, Falbo, Jony, Luis Alberto, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo.