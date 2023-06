Lazio, il mercato al centro di tutto

La Lazio lavora alle cessioni, acquisti e rinnovi. Alcuni giocatori, come Pedro, sono in trattative in corso da mesi, altri, come Romero, sembrano destinati a lasciare Formello.

Tra i giocatori il cui contratto scade a giugno 2023, vi è Durmisi, che tornerà alla Lazio dopo il termine dei suoi prestiti, ma si svincolerà il 30 giugno. azio Nel frattempo, la trattativa per il rinnovo di Pedro è ancora in corso, mentre la Lazio e la Juventus dovranno discutere del futuro di Pellegrini, che è arrivato in prestito.