Lazio, il mercato dipende da Correa: le mosse biancocelesti

Dipende tutto da Correa. Se l’argentino parte la Lazio vira su due ali e una mezz’ala, in caso contrario il mercato biancoceleste dovrebbe chiudersi con l’arrivo di un solo centrocampista. Il Tucu è l’ago della bilancia: ha chiesto la cessione, vuole provare un’altra esperienza. La sirena francese, accesa dal Psg, si è affievolita nel corso delle settimane.

Leonardo, il ds della squadra, ha cambiato obiettivi, tornerà sul fantasista della Lazio se questi ultimi dovessero sfumare. La cifra fissata per la cessione era di 40 milioni circa, un prezzo che in un mercato così, funestato dalla pandemia. Diventa proibitivo se non per poche squadre europee. E’ da queste che la Lazio si aspetta un proposta in tempi brevi.

La cessione di Correa sistemerebbe anche il famigerato indice di liquidità, che sta frenando il mercato biancoceleste. Tare sta puntando sulle idee, sulla carta sembrano vincenti. Felipe Anderson e Hysaj sono arrivati a zero, così come il giovanissimo Luka Romero, 16 anni ma un futuro in prima squadra.

Sarri chiede però anche certezze. Per quelle servono i soli. Arriveranno solo dalla cessione di Correa. Al momento la Lazio ha bloccato anche Toma Basic del Bordeaux per 7 milioni di euro. La chiusura arriverà quando le casse laziali torneranno a respirare. In attesa che Correa torni a Roma, con le valigie sempre in mano.