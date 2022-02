Lazio, Immobile influenzato: salta il Porto

Ciro Immobile salta il Porto per un attacco influenzale. La notizia dell’ultima ora in casa Lazio è di quelle che possono cambiare il corso di una stagione. Nei playoff di Europa League, in programma domani a Oporto alle ore 21, l’attaccante biancoceleste, influenzato, non ci sarà. Sarri punta a recuperarlo per domenica, per la gara con l’Udinese.

Nel frattempo, però, la Lazio si gioca una fetta del passaggio in Europa senza il suo bomber. E, cosa anche peggiore, senza un attaccante che possa sostituirlo. Il mercato di gennaio non ha regalato a Sarri il rinforzo sperato: al posto di Immobile, in una delle gare più delicate fin qui in stagione, l’allenatore dovrà fare esperimenti.

Quasi scontato l’impiego di Felipe Anderson come falso nove. L’addio di Muriqi ha di fatto lasciato scoperto il reparto offensivo biancoceleste, che si aggrappa a Immobile con le unghie e con i denti. Capita però che il numero 17 debba dare alzare bandiera bianca e a quel punto al suo posto è costretto a giocare un attaccante adattato in quel ruolo.

L’obiettivo della Lazio è quello di tornare a Roma con un risultato positivo in vista della gara di ritorno. Non vale più la regola dei gol in trasferta, ma segnare in Portogallo regalerebbe agli uomini di Sarri un secondo appuntamento più tranquillo. Per ricucirci senza il suo riferimento offensivo la Lazio dovrà faticare più del dovuto. Con la speranza che il tridente giochi anche per il numero 17.