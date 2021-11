Lazio, Immobile prova il recupero lampo: vuole esserci con la Juve

Ora che si è capito che il problema della Nazionale non è Ciro Immobile tutti rimpiangono la sua assenza. Soprattutto chi ci ha sempre creduto e non ha mai dubitato delle sue enormi potenzialità. L’attaccante, fermo da alcuni giorni per un problema muscolare riscontrato proprio in Nazionale, sembrava fuori per la sfida con la Juve.

Eppure Ciro ci prova: ieri, nel corso della presentazione dell’iniziativa ‘un calcio all’esclusione’, ha fatto sapere che farà di tutto per esserci. Lo ha detto apertamente ad un tifoso, lo ha confidato a Marco Tardelli, presente nella sala stampa del Vaticano. Nulla è perduto quindi, nonostante le possibilità di vederlo in campo con i bianconeri siano ancora poche.

Saranno decisive le prossime giornate: Immobile sarà sottoposto ad ulteriori esami per capire se l’edema si è riassorbito tanto da permettergli di tornare ad allenarsi in gruppo. In caso contrario dovrà alzare bandiera bianca. Ma la speranza è viva: lo spiraglio per vederlo almeno tra i convocati esiste.

Fino a quel momento Ciro lavorerà per farsi trovare pronto. Gli basterebbero un paio di allenamenti completi per mettersi a completa disposizione di Sarri. Senza di lui la Lazio perde gran parte del peso offensivo. L’alternativa potrebbe essere il falso nove con Pedro al centro dell’attacco. Ma Sarri spera di avere a disposizione un attaccante vero.