Lazio, Immobile salta la trasferta di Venezia

Niente Venezia per Ciro. Immobile salta l’ultima partita del 2021, per lui è un arrivederci amaro al 2022. L’attaccante della Lazio aveva già saltato la gara con il Genoa, ufficialmente per problemi gastrointestinali, domani non ci sarà per motivi ancora da accertare. Secondo la Gazzetta dello Sport Ciro sarebbe risultato positivo al Covid.

La notizia è arrivata ieri, dopo l’ennesimo tampone a cui si è sottoposto l’attaccante. La rosea ricostruisce la vicenda: la prima a venire a contatto col virus sarebbe stata la moglie, Jessica, da qui la decisione del calciatore di osservare un periodo di auto quarantena. Nel frattempo si sarebbe sottoposto a due tamponi, entrambi negativi.

L’ultimo, effettuato ieri, avrebbe portato la brutta notizia: positivo. E addio speranze di scendere in campo a Venezia. Ciro, secondo la Gazzetta, sta bene ed è asintomatico. Sperava di potersi unire al resto della squadra in extremis, missione fallita. Immobile scenderà di nuovo in campo a gennaio. A Formello invece non si vede da giorni.

Al suo posto Sarri riproporrà lo schieramento che ha battuto il Genoa, avanti con il tridente leggero. Felipe Anderson al centro, Pedro e Zaccagni sulle fasce, con la speranza che possano inventarsi qualcosa. Il problema del vice-Immobile continua però a ripetersi. Muriqi non dà garanzie, la società proverà a risolvere la questione a gennaio.