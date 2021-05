Lazio, incontro Lotito-Inzaghi previsto in serata: l’Inter va in pressing

Il futuro di Inzaghi è appeso a un incontro. Il primo dopo mesi per dirsi sì, o salutarsi. L’allenatore biancoceleste nella serata di oggi incontrerà il presidente Caludio Lotito a villa San Sebastiano, dove il patron biancoceleste è arrivato nel primo pomeriggio.

Sarà un faccia a faccia atteso, sincero. Non ci sarà spazio per le mezze verità, oggi si decide il futuro di Inzaghi sulla panchina della Lazio. Filtra ottimismo sul possibile rinnovo di Simone fino al 2023, ma già qualcuno si è fatto avanti per capire se ci siano i presupposti per una possibile trattativa.

È notizia di oggi che Conte possa lasciare l’Inter. Dopo lo scudetto il club nerazzurro intende ridimensionare il budget, tagliare il costo degli ingaggi. Questo si rifletterà inevitabilmente sugli obiettivi della società. Così Conte, che se non punta a vincere non compete, potrebbe decidere di lasciare Milano.

È arrivata allora la chiamata a Inzaghi, un tentativo per sondare il terreno. Ma la priorità di Simone è la Lazio, spera di firmare fino al 2023. Ma questa volta tenterà di dettare qualche condizione, magari sul mercato. Saranno ore intense, durante le quali si capirà il futuro di Inzaghi. E quello della Lazio.