Lazio, infortunio Correa: i possibili tempi di recupero

Addio sogno scudetto? Probabile. La Lazio cede il passo, il Milan potrebbe aver rappresentato la pietra tombale sulle velleità di vittoria biancocelesti. Uno 0-3 che non lascia spazio ad interpretazioni. Fa solo male.

Anche per come è arrivato, perchè la Lazio si è avvicinata all’appuntamento martoriata dagli infortuni. Mancavano in tanti, il lungo stop si è fatto sentire nella gambe di Milinkovic e compagni.

E come se non bastasse Inzaghi deve fare a meno di un’altra defezione importante, quella di Correa. L’argentino è uscito dal campo dolorante, era l’unico attaccante di ruolo a disposizione contro il Diavolo. Si teme un lungo stop per lui, si parla di ginocchio. Il timore è l’interessamento dei legamenti, che oltre a mettere fine alla stagione attuale metterebbe a rischio l’inizio della prossima. Fissata poche settimane dopo. Un altra brutta tegola per la Lazio.