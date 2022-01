Lazio, infortunio Pedro: oggi gli esami dello spagnolo

L’unica nota stonata di una serata da festeggiare. La Lazio è in ansia per Pedro. L’attaccante spagnolo è uscito dolorante nel primo tempo della gara con la Salernitana. Sguardo dolorante, e mano sulla coscia: così ha abbandonato il campo. E allarmato l’ambiente laziale. Lo spagnolo è infatti uno dei punti forti della squadra di Sarri, perderlo ora sarebbe un guaio.

L’ex Barcellona e Chelsea ha alzato bandiera bianca poco prima dell’intervallo. Nella ripresa la Lazio avrebbe dilagato chiudendo la gara sul 3-0. Doppio Immobile e gol liberatorio di Lazzari per inchiodare la salernitana. Ora la Lazio è col fiato sospeso per Pedro. Lo spagnolo effettuerà oggi gli esami strumentali.

Il rischio è che possa essersi procurato uno stiramento, infortunio che lo terrebbe fuori dal campo per qualche settimana. Oggi se ne saprà di più. Le alternative non mancano, ma l’esperienza di Pedro è un fattore in questa stagione. La sua esperienza e classe sta facendo la differenza, anche a livello di gol.

Nel caso in cui venisse confermato un lungo stop per lo spagnolo, la Lazio avrebbe tempo per correre ai ripari intervenendo sul mercato. Al momento però le operazioni in entrata sono bloccate dall’indice di liquidità, fardello che la Lazio si porta dietro da mesi. La priorità rimane sempre la cessione di Muriqi: per lui c’è qualche interessamento in Russia, ma di offerte concrete, ancora, poche.