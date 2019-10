Lazio, Inzaghi: “Immobile doveva calciare il rigore”

Al termine della vittoria della sua Lazio sulla Fiorentina, Simone Inzaghi ha analizzato la sfida ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una vittoria meritata, abbiamo giocato bene. Il più delle volte quando conduci le partite, alla fine le vinci. I ragazzi sono stati bravissimi, siamo tornati venerdì alle 17 da Glasgow. Non era facile preparare in così poco tempo la sfida con la Fiorentina. Abbiamo fatto una grande partita”.

“Dobbiamo lavorare sui nostri difetti e lo stiamo già facendo. Abbiamo perso a Glasgow e meritavamo di vincere. La squadra è sempre viva e sul pezzo. Abbiamo 15 punti in campionato, ma potevamo averne di più per quello che abbiamo fatto”.

“I rigori sono di Immobile”

L’allenatore biancoceleste si è poi soffermato sul rigore calciato e sbagliato da Caicedo, che ha preso il posto di Immobile da dischetto: “Immobile doveva calciare il rigore. Ciacedo è un buon rigorista. Ho chiamato Ciro e ha deciso di farlo calciare a lui. L’ecuadoriano era stato fra i migliori a Glasgow, ha deciso Immobile ed è stato giusto così”.

Infine sul grande momento di immobile. “Penso non gli manchi nulla, sono tre anni che batte tutti i record. In Nazionale gioca spesso da titolare. E’ un punto di riferimento per noi e ha trovato la piena maturità. E’ generoso, spende tantissimo per la squadra. Ieri aveva un problema al ginocchio e si è curato fino alle 19 prima della partita, non voleva assolutamente mancare. E’ un leader assoluto. Tutti sono convinti di Immobile. Non si smentisce mai, a volte devo gestirlo nel migliore dei modi perché ha grandi valori d’intensità durante una gara”, ha concluso Inzaghi.