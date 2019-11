Lazio, Inzaghi: “Mai sentito attaccato, questa squadra può crescere ancora”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Inzaghi ha commentato la storica vittoria con il Milan a San Siro: “”Abbiamo vinto una partita importante meritatamente contro una squadra che ha fatto una buona squadra. Abbiamo fatto di tutto per vincere, abbiamo preso un gol fortuito, i cambi ci hanno aiutato, c’è ancora qualche problemino, ma anche dopo qualche sconfitta ero sereno perché la squadra ha sempre giocato.

Abbiamo preso pali, sbagliato rigori, ci abbiamo messo del nostro ma ero tranquillo. La classifica è corta, tocca dare continuità di prestazioni e risultati che stiamo avendo. Dobbiamo lavorare per togliere qualche disattenzione, col Torino mercoledì eravamo stati bravissimi in fase difensovia così come a Firenze. Oggi siamo stati sfortunati in occasione del gol con Bastos, ma giocando così è normale alzare tanti uomini e correre qualche rischio dietro. Questo tabù a San Siro durava in Serie A da 29, finalmente ce l’abbiamo fatta”.

“Luis Alberto merita la Spagna”

Ha continuato Inzaghi: “Luis Alberto si sta meritando la nazionale. Questa settimana ha giocato tre splendide partite da 90 minuti. A Firenze ha corso tanto, col Torino ha fatto benissimo, stasera ancora una volta è stato su quei livelli. Lavora duro, vuole arrivare. Deve sentire fiducia e gliela stiamo dando senza regalarla perché sono due anni e mezzo che ha un livello impressionante”.

Sule critiche: “Non mi sono mai sentito in discussione, a giugno ho riflettuto, potevo dare qualcosa, questa squadra ha margini di crescita e non l’ho voluta lasciare. Credo in questo gruppo e chiaro che avendo già vinto Coppa Italia e Supercoppa era difficile, ma dobbiamo migliorarci sempre”, ha concluso Inzaghi.