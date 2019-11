Lazio, Inzaghi: “Meritiamo il terzo posto”

Due settimane da terzi in classifica, non poteva arrivare meglio la Lazio alla sosta per le nazionali, che per 14 giorni lascerà i biancocelesti lì su in classifica. Alle spalle solo di Juve e Inter, come era difficile immaginare ad inizio stagione. L’avvio stentato del Napoli ha infatti regalato un’isperata possibilità alla squadra di Inzaghi, che grazie a tre vittorie consecutive si è proiettata all’inseguimento delle super big.

Inzaghi: “Meritiamo il terzo posto”

Una vittoria, quella sul Lecce, che Inzaghi ha commentato in toni entusiastici: “Abbiamo vinto una partita importante. Giocavamo contro una squadra che fa soffrire tutte le squadre in questa Serie A. Con un po’ più di attenzione, specialmente nel primo tempo, avremmo vinto più facilmente. Qualcosina concediamo sempre ma creiamo tantissimo. È il nostro modo di giocare. Meritiamo il terzo posto per quello che stiamo facendo sul campo. Sappiamo di avere tanta qualità”.

Sulla rosa: “”Abbiamo bisogno di tutti. Devo fare i complimenti ai ragazzi – prosegue Inzaghi – perchè giovedì avevamo speso tanto e non avevamo portato a casa il risultato contro il Celtic. Temevo questa partita ma l’abbiamo vinta meritatamente. Lapadula e babacar hanno esperienza e sono fisici. Io volevo costruire da dietro e Acerbi lo fa molto bene”, ha concluso Inzaghi.