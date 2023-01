Lazio, KO col Lecce. Sarri fa mea culpa. A chi gli chiede se si stente responsabile della sconfitta dei biancocelesti contro il Lecce al rientro in campo nel 2023, Sarri dice: “Mi sento responsabile come tutti i componenti del gruppo, anche di più visto che è stato sbagliato anche un cambio, quello di Milinkovic. Anche in panchina eravamo in confusione mentale, come la squadra in campo”.

Ha parlato anche di mancanza di umiltà. “Può essere mancanza di umiltà o superficialità. Alla fine, escluso Pedro non ci vedo giocatori che hanno vinto tutto. Io credo sia più superficialità in alcuni momenti”.