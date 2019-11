Lazio, la coppia Immobile-Correa è nella storia

La Lazio vola e si gode il terzo posto, che sarà biancoceleste almeno per due settimane. Merito di una fiducia ritrovata e di una coppia da record. Immobile e Correa stanno infatti tagliando ogni traguardo possibile a suon di gol. L’attaccante italiano è sempre più primo nella classifica dei marcatori in Serie A, quello argentino è un’ottima spalla che sta dimostrando di essere in grado di essere anche freddo sotto porta.

Immobile-Correa, i gemelli del gol

14 gol Immobile, 6 Correa: 20 reti per stare davanti a tutti. Il tandem biancoceleste è infatti in testa alle coppie più prolifiche d’Europa, davanti anche a mostri sacri dei campionati esteri. Ma non solo, perché il bottino di gol conquistato finora permette ai due di entrare nella storia della Lazio.

Mai nessuno infatti era riuscito a segnare così tanti gol dopo le prime 12 giornate di campionato. Il record era fissato a quota 17 da Piola e Koenig nel 1942/43. Il ritmo di Immobile e Correa potrebbe portare la coppia a risultati incredibili, intanto la Lazio si gode i gemelli del gol.