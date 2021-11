Lazio, la probabile formazione contro la Lokomotiv Mosca

La Lazio non può più sbagliare. Dentro o fuori, Sarri non ha alternative. Questa sera, in Russia, contro la Lokomotiv Mosca si gioca la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. L’allenatore biancoceleste in conferenza stampa ha messo le cose in chiaro: nonostante reputi la competizione troppo faticosa per la rosa della Lazio, farà di tutto per onorarla.

Dovrà riuscirci con diverse assenze. Prima tra tutte, quella di Immobile. Il bomber laziale sta smaltendo l’infortunio che lo ha tenuto fermo con la Juve, ma non è ancora al meglio. E il prossimo impegno in campionato contro il Napoli impone prudenza. Ecco perché Mou dovrebbe puntare su Muriqi.

Ancora lui, nonostante l’ennesima occasione sprecata. Quella spizzata di Milinkovic in area juventina ancora grida vendetta. Più che altro per il kosovaro sarà una vetrina importante in vista del possibile addio a gennaio. In Turchia, dove bene aveva fatto con il Fenerbahce prima di arrivare a Roma, lo riprenderebbero per 8 milioni di euro.

Per il resto Sarri si affiderà a Strakosha, che torna tra i pali dopo l’uscita scellerata di Reina contro la Juve. In difesa spazio a Luiz Felipe, in odore di convocazione con la nazionale italiana, e Acerbi. Dentro Marusic e Lazzari. A centrocampo i dubbi più importanti: dovrebbe giocare Lucas Leiva con ai suoi fianchi Basic e Luis Alberto. In avanti Muriqi, Zaccagni e Felipe Anderson.