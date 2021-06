Lazio, la testa ora è al mercato: piace Hysaj

Maurizio Sarri è arrivato, ora bisogna costruirgli la squadra. La Lazio si è tuffata nel mercato, cerca i nomi giusti per l’ex Juve. Che di nomi non ne fa: è uno dei suoi mantra, è interessato solo alle caratteristiche tecniche dei giocatori, non al nome che portano sulla maglia. L’arrivo dell’allenatore toscano cambia le carte in tavola, e soprattutto il modulo con cui giocherà la Lazio.

Per 5 anni, con Inzaghi, il modulo utilizzato è stato il 3-5-2, con Sarri si passerà al 4-3-3 o al 4-3-1-2, in ogni caso sarà quasi rivoluzione. Soprattutto per quanto riguarda la difesa: Sarri si aspetta 3 colpi, sul taccuino della Lazio c’è anche Hysaj, difensore con cui Sarri ha lavorato al Napoli. E’ un terzino sinistro, ruolo scoperto in casa Lazio.

Al momento però i biancocelesti non hanno presentato un’offerta al giocatore, in scadenza col Napoli. Lo ha confermato l’agente Mario Giuffredi ai microfoni di Radio Marte: “Stiamo vagliando diverse soluzioni. Io personalmente non ho sentito ancora la Lazio, continuiamo a fare il nostro lavoro lavorando sulle soluzioni che ci sono. Poi se arriverà la Lazio ben venga. Sarà un grande affare per chi lo prenderà. Ci sono diverse squadre su di lui. Hysaj rinnova con il Napoli? Assolutamente no”.