Lazio, la vittoria manca ancora: col Cagliari arriva un solo punto

Non sarà stata la vittoria scaccia pensieri, ma almeno c’è stata una reazione. La Lazio, all’Olimpico, non riesce a mettersi del tutto alle spalle la doppia sconfitta con Milan e Galatasaray, e col nuovo Cagliari di Mazzarri trova solo un punticino. Lascia ben sperare, però, la voglia di riprendere la partita.

Gli errori sono stati sempre gli stessi: centrocampo troppo molle in fase di copertura, trame offensive spesso senza logica, momenti di black out. Nel mezzo s’è vista una squadra che inizia a comprendere quello che Sarri chiede. Come quando Immobile, di testa, ha anticipato tutti e trovato il pareggio.

Sarri però in panchina non c’era, deve scontare le due giornate di squalifica rimediate contro il Milan. S’è appostato in una saletta che sovrasta il campo dall’alto. Lo hanno visto macinare chilometri, su e giù senza fine. In bocca sempre una sigaretta, in testa mille idee. L’ultima è stata vincente: dentro Cataldi, fuori Lucas Leiva, ancora poco presente.

Bingo: il centrocampista pesca il jolly e acciuffa il pareggio. E’ un primo passo, ma significativo. C’è bisogno di tempo, Sarri lo ha ribadito spesso. Lo ha confermato anche Martuscello, intervenuto ieri ai microfoni di Dazn dopo la partita: “La partita è stata fatta bene con ritmi alti e aggressività. Nel primo tempo c’è stata una prestazione importante. Poi basta abbassare un attimo la tensione per un prendere gol che ci ha portato a ballare per un quarto d’ora. La reazione alla seconda rete è stata importante, per bravura siamo riusciti a pareggiare. Non dimentichiamo che questa squadra aveva abitudini differenti, la prestazione ci fa capire che siamo sulla strada giusta”.