Lazio, le possibili avversarie nei playoff di Europa League

Missione fallita. La Lazio non ha centrato la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League. Contro il Galatasaray la squadra di Sarri non è andata oltre lo 0-0 e ora è costretta a passare per il playoff. Missione difficile, perché le possibili avversarie sono insidiose, alcune ai limiti dell’impossibile, come il Barcellona.

Sarri ieri, al termine della partita, ha commentato così il pareggio: “Abbiamo fatto una buona partita, tenendola in pugno senza mai rischiare. Ci sono mancati gli ultimi 20 metri. Non era facile contro una squadra che non voleva giocare – dice Sarri -, ed era ancora più difficile su questo terreno, la palla viaggiava molto lentamente”.

Le possibili avversarie della Lazio nei playoff che si giocheranno il 17 e il 24 febbraio (la Lazio giocherà a Roma il ritorno), sono: Lipsia, Porto, Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol, Barcellona, Siviglia e Zenit San Pietroburgo. Il sorteggio dei playoff si terrà a Nyon (Svizzera)lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 13:30.