Lazio, Lotito sta con Sarri: nessun passo indietro

Nessun passo indietro, Lotito mantiene la sua linea: avanti con Sarri senza alcun tentennamento. Il patron biancoceleste ha fatto visita alla squadra in ritiro a Formello fino a sabato. Ha scambiato alcune parole con i giocatori, il contenuto è stato riportato dal Corriere dello Sport: “Non ci sono dicotomie, tutte chiacchiere. Serve solo tempo per abituarsi a un nuovo modo di giocare”.

Lotito non ha fretta, ha scelto Sarri per iniziare con lui un progetto pluriennale. Non basteranno dieci partite a fargli cambiare idea. Dopo il doloroso addio di Inzaghi, è stato lo stesso Lotito a spingere per Sarri. E’ stata una trattativa dura, da anni non si vedeva alla Lazio un allenatore del calibro di Mau.

L’avvio di stagione dice che la squadra non è ancora entrata in piena sintonia con il mister. Era lecito aspettarselo: la rosa viene da un calcio, quello di Inzaghi, completamente diverso. Ci vorrà tempo per vedere tracce di sarrismo. Al momento viene fuori a sprazzi, soprattutto quando la posta in palio è alta.

Con Roma e Inter le migliori partite. Con Bologna e Verona il disastro. L’ultimo ha portato alla decisione di portare tutti in ritiro fino alla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Una settimana piena dove squadra e mister saranno a stretto contatto. Tanto su cui pensare: con la Fiorentina, gara in programma mercoledì, serve già una risposta.