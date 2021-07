Lazio, Luis Alberto è ad Auronzo: oggi il confronto con Sarri

È arrivato ad Auronzo con una macchina piena di scatole, Luis Alberto. Si è rifatto vivo dopo giorni d’assenza, forse ingiustificata. Sarà questo il nodo dell’incontro tra lo spagnolo e Sarri: riusciranno le – eventuali- scuse del Mago a convincere il Comandante a dargli un’altra possibilità? Lo si capirà presto.

Una cosa però è certa: l’atteggiamento di Luis Alberto non è piaciuto ai tifosi della Lazio. Sui social e nelle radio rincorrono i malumori, l’ambiente è saturo delle intemperanze del fantasista. Fortissimo, ma abituato a episodi del genere. Se vorrà restare alla Lazio dovrà convincere anche loro. Per quello non serviranno solo le giustificazioni, ma soprattutto il rendimento in campo.

La giornata biancoceleste dal ritiro di Auronzo dovrebbe aprirsi proprio con il confronto Luis Alberto-Sarri. Lo spagnolo ha già parlato con Tare, non è stato un faccia a faccia amorevole. Il ds, così come il presidente Lotito, non hanno digerito l’ennesima ingerenza dello spagnolo. Per questo stanno lavorando a una possibile cessione.

Ipotesi difficile però, almeno al momento. La valutazione di 50 milioni che fa la Lazio del Mago lo rende appetibile solo a pochissime squadre in Europa, forse nessuna in Italia. È il prezzo da pagare per un anno di pandemia. Lotito non lo svenderà mai, è difficile che scenda sotto a quella valutazione. Più probabile, invece, che il Mago faccia pace con Sarri e che convinca ancora una volta i tifosi.