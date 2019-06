Lazio, Luis Alberto: “Non capisco le parole di Lotito”

Il botta e risposta tra Lotito e Luis Alberto è arrivato a colpi d’interviste. Parole avvelenate riportare da media italiani e Spagnoli. Prima la frecciatina del patron biancoceleste in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Luis Alberto? Vediamo, se c’è una cosa che nel mondo del calcio non manca sono i giocatori”. Poi la risposta del centrocampista spagnolo arrivata in questi minuti attraverso delle dichiarazioni rilasciate a Abc de Sevilla: “Ci sono cose che non capisco. Se è vero che ha detto questo, non lo comprendo proprio. Questo mi dà fastidio, perché a conti fatti non stai valorizzando i tuoi giocatori”.

Ha ribadito Luis Alberto rispondendo alle dichiarazioni di Lotito: “Abbiamo vinto due trofei, non credo sia stato un caso. Io non ho parlato, non ho voluto rilasciare interviste e faccio questa perché ho bisogno di dire quello che penso. Fino a un paio di giorni fa sembrava che fossi incedibile e ora no, vedremo alla fine cosa succederà”.

Luis Alberto: “Siviglia? Ci sono contatti”

Luis Alberto non ha mai nascosto il suo amore verso Siviglia, città in cui ha giocato e in cui potrebbe anche tornare in futuro, come ha ammesso lo stesso centrocampista durante l’intervista a Abc de Sevilla: “L’affetto della gente mi ha sorpreso molto. Essendo già stato al Siviglia, non pensavo che ci sarebbe stato tutto questo clamore. Questa è casa mia e sapere che ci sono persone entusiaste è molto bello. Ti fa sentire responsabilità e orgoglio. So che non è facile. Ma nella mia vita non ho ottenuto quasi nulla in maniera semplice”.

Ancora: “Non chiuderò mai le porte al Siviglia, non mi hanno chiamato ma ci sono dei contatti. Ho l’età giusta per continuare ad aspettare fiducioso. Qui c’è la mia famiglia, la mia gente, c’è lo stesso Lopetegui e ci sono i tifosi. Ma è anche vero che sono grato alla Lazio per tutto quello che ha fatto per me e la mia famiglia. Mi hanno dato l’opportunità di giocare in Italia e ne sono riconoscente. Sono lì da tre anni e la mia famiglia si trova bene, non posso dimenticarmi queste cose”.

In chiusura Luis Alberto parla del suo rapporto con Inzaghi: “Con il Siviglia ci sono contatti. Inzaghi? L’unico che mi ha chiamato. Il Siviglia non mi ha chiamato. Ma so cosa c’è, il mio agente lo sa. Certo che ci sono contatti. Io sono tranquillo. L’unico che mi ha chiamato è l’allenatore. Mi ha detto che sono importante per il suo progetto, che vorrebbe che io continuassi con lui. Con lui ho un rapporto che va oltre il calcio. Il 9 luglio inizia la preparazione estiva? Immagino che quel giorno io e lui continueremo a parlare”, ha concluso Luis Alberto.