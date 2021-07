Lazio, Luis Alberto verso il ritorno: oggi possibile incontro con la società

Il desaparecido torna a Roma, avrà un confronto con la società, poi con mister Sarri. Oggi, al massimo domani, dovrebbe essere il giorno di Luis Alberto nella Capitale. Non si è presentato nel giorno del ritiro, ha preso tempo per pensare al futuro. Quale, però, non è ancora chiaro. Ma i giorni passano e lo spagnolo deve decidere cosa fare della propria stagione.

Per questo nelle prossime ore tornerà a Roma, incontrerà il ds Tare e il presidente Lotito. Forse si scuserà, di sicuro prenderà una bella strigliata dalla dirigenza. Poi svolgerà le visite mediche prima di raggiungere il gruppo ad Auronzo. Lì ad attenderlo c’è Sarri, che intanto lavora col resto dei compagni, pronti e motivati.

L’arrivo del Mago sotto le Tre cime di Lavaredo non certificherà la pace con la Lazio. L’ambiente non ha gradito l’ennesimo mal di pancia dello spagnolo, spesso critico, a volte polemico, ma mai così irriverente da saltare una convocazione per presentarsi quasi una settimana dopo. Questa volta è troppo, pensano i tifosi. Lo scrivono sui social, lo urlano nelle radio.

Se Luis Alberto avrà veramente voglia di riprendersi la Lazio dovrà presentare delle scuse convincenti, poi dovrà lavorare più degli altri per rimettersi in pari, per riconquistare la fiducia del tifo. Sullo sfondo rimane il mercato: Luis vorrebbe provare un’esperienza nuova, mettersi in gioco altrove. Ma la valutazione, giusta, di Lotito (50 milioni), rende difficile ogni trattativa. Sono ore decisive per il futuro di Luis Alberto.