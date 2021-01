Lazio, Lulic torna il lista Serie A: ora può giocare in campionato

La Lazio ritrova il suo capitano: “La S.S. Lazio rende nota la variazione all’interno dell’elenco dei calciatori ‘Over 22’ utilizzabili nelle competizioni Lega Serie A mediante la quale Senad Lulic prende il posto di Djavan Lorenzo Anderson”, ha scritto il club biancoceleste sul suo sito. L’esterno bosniaco ha risolto i problemi fisici, Inzaghi non ha perso tempo per aggregarlo ai disponibili per il campionato.

Lulic manca da inizio stagione, un brutto infortunio l’ha messo fuori gioco per più di sei mesi. Si era parlato addirittura di un addio anticipato ai colori biancocelesti, voci che lo hanno spinto a impegnarsi ancora di più per tornare in campo. Missione riuscita: la Lazio ha annunciato il reintegro del capitano ai danni di Djavan Anderson.

Una notizia accolta con entusiasmo da Inzaghi: “Siamo tutti contenti – ha detto l’allenatore in conferenza stampa in vista del derby – perché è il nostro capitano, erano 11 mesi che era fuori e ha sofferto tantissimo. Ora sta molto meglio, è un punto di riferimento per tutti nello spogliatoio. Spero che già da domani possa darci suo contributo in campo”.

Inzaghi ha presentato così la sfida ai giallorossi: “A livello di motivazioni, vincere sarebbe importantissimo. In classifica abbiamo un po’ di ritardo, quest’anno la terza vittoria non ci è mai capitata e sarebbe importantissima per noi, La Roma è un’ottima squadra che sta facendo bene in campionato. Ha un ottimo allenatore che stimo molto e ottime individualità. Ma penso che la Lazio non sia da meno”.