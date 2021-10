Lazio-Marsiglia, dove vederla in Tv e probabili formazioni

Qual è la vera Lazio, quella vista con il Galatarasay o quella che ha schiantato la Lokomotiv Mosca? Sarri cerca la risposta e avrà la prova del nove stasera, con la sfida al Marsiglia nel terzo turno del girone di Europa League. La Lazio è la squadra capace di battere Roma e Inter e cadere fragorosamente con il Bologna.

La colpa, almeno in parte, è del calendario fitto, quasi impossibile da districare. Lo ha ribadito Sarri in conferenza stampa: “Con il calendario attuale l’Europa League è quasi infattibile. Il giovedì sera, non potendo giocare più il lunedì, diventa difficile”. Per questo l’allenatore sarà chiamato a delle scelte di formazione.

Fosse stato al Chelsea ne avrebbe cambiati 10, nella Lazio sarà obbligato a un turnover più striminzito. Ma non per questo Sarri non penserà alla gara di domenica con il Verona. Per questo tra i pali torna Strakosha, a centrocampo sono pronti Cataldi e Basic e in attacco Zaccagni. Rotazioni utili a far riprendere fiato ai titolari e allo stesso tempo dare modo a chi gioca di meno di prendere confidenza con il campo.

Lazio-Marsiglia in programma alle 18:45 sarà visibile in Tv su Sky e Dazn, e in streaming su Sky Go. Di seguito le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3) : Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

MARSIGLIA (3-3-3-1) – Pau Lopez; Saliba, Alvaro Gonzalez, Luan Peres; Gueye, Kamara, Guendouzi; Under, Payet, De La Fuente; Milik.