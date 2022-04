Lazio-Milan, Pioli: “Errori arbitri si compensano? Se cambia qualcosa…”

(Adnkronos) – “Se gli errori arbitrali si compensano? Nelle ultime 5 partite c’è bisogno che succeda qualcosa che non è successo fino ad oggi”. Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della partita contro la Lazio, rispondendo ad una domanda in cui è stata ripresa la dichiarazione di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, che ieri ha parlato di errori arbitrali che a fine stagione si compensano. “Concentriamoci su cosa possiamo cambiare o determinare, ossia la partita di domani”, ha aggiunto Pioli che sulla classifica esposta a Milanello ha detto: “Non ce n’è bisogno, siamo consapevoli del percorso che stiamo facendo e del momento che stiamo vivendo, che è il momento più elettrizzante ed eccitante che possiamo vivere. A 5 dalla fine siamo in lotta per vincere lo scudetto, siamo concentrati su domani”.

Poi sull’atmosfera in spogliatoio il tecnico rossonero ha sottolineato: “Mi sento di dire che i nostri tifosi hanno già vinto lo scudetto, sono i migliori. Ci coccolano, ci motivano, ci stimolano, ci danno energia. Averli così numerosi domani non può che darci ulteriore spinta. Non conta tanto come sta la squadra dopo il derby, conta quello che vogliamo fare domani sera”.