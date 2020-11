Lazio, Milinkovic Savic positivo al Covid

Brutte notizie per la Lazio. Sergej Milinkovic Savic è risultato positivo al Covid. A riportarlo la federazione serba, con il centrocampista era impegnato nella fase finale di qualificazione al prossimo Europeo, attraverso una nota: “Il giorno prima della partita contro la Russia- si legge – durante i regolari test per il virus COVID-19, si è scoperto che altri tre giocatori erano positivi. Si tratta di Sergej Milinković – Savić, Darko Lazović e Đorđe Nikolić. Insieme a loro, un fisioterapista è positivo per COVID-19. Per quanto riguarda gli altri componenti della Nazionale e dello staff professionale, i risultati sono negativi”.