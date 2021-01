Lazio, Musacchio si presenta: “Ho accettato in due minuti, sono pronto”

Mateo Musacchio ci ha detto due minuti a dire sì. La Lazio ha bussato, l’argentino ha abbracciato il progetto. “E’ un’opportunità importantissima, sono molto felice di essere qui. Fisicamente mi sento bene, arrivo in questo club con tanta voglia e tanta fame, veramente. Per me è una grande opportunità, sono pronto per dare il massimo”, ha detto in conferenza stampa.

Arriva a Roma per sei mesi, con la possibilità di estendere il contratto di due anni. E’ una buona opportunità per tutti: la Lazio si trova in rosa un difensore esperto e affidabile, il giocatore può riscattare l’ultima stagione incolore al Milan. Inzaghi spera di averlo già a disposizione per domenica contro l’Atalanta: “Lo sappiamo, l’Atalanta è forte. Ho giocato contro di loro pochi giorni fa, ma ogni partita è diversa, speriamo in una rivincita domenica, stiamo lavorando per fare il massimo e una bella prestazione. Sappiamo che in Champions ci sarà una sfida molto bella, contro una grandissima squadra. Non è una missione impossibile, si gioca 11 contro 11, ce la possiamo fare”.

Musacchio fissa l’obiettivo del club: “Quando mi ha chiamato il mio procuratore e mi ha detto della possibilità di venire qua, quando una società così ti vuole non si può dire di no. In 2 minuti ho parlato con la mia famiglia e accettato. La Lazio è una squadra fortissima, ovviamente è un campionato duro, ci sono altre squadre forti. Si può fare qualcosa di bello, pensiamo di partita in partita”.

Sulla difesa a tre: “Al Milan giocavamo in un modo un po’ diverso. Qui in Italia si parla tantissimo di tattica, di come si gioca, se a 3 o a 4. Ma con tutto il rispetto ho sempre pensato che il calcio è il calcio, sono altre le cose veramente importanti, come l’attitudine e la voglia di preparare la partita. Arrivo qui con tantissima voglia di fare bene, di imparare, di migliorare in tutti gli aspetti. Sono pronto per affrontare tutto questo”.