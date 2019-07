Lazio, niente visite per Jony: ecco il motivo

Il doppio rinvio è servito, la spia d’allarme accesa anche se la Lazio predica calma. Jony era atteso già ieri per le visite mediche alla clinica Paideia, ma lo spagnolo non si è visto. L’altro nuovo acquisto Lazzari è arrivato puntuale alle 8, per Jony invece l’attesa è stata vana. La comunicazione è arrivata intorno alle 12: “Viene domani”.

Primo giorno di visite posticipato, il motivo non specificato anche se in pochi pensavano fosse legato ad un problema con la trattativa con il Malaga. Oggi stesso copione: i nazionali Acerbi, Immobile e Marusic sono arrivati in Paideia per le visite mediche, di Jony nessuna traccia. In questo caso però il motivo è chiaro, anche se non specificato da fonti dirette. Il Malaga sta facendo ostruzionismo per il passaggio del fantasista in biancoceleste.

Jony, il messaggio del presidente del Malaga

A confermare la difficoltà della trattativa tra Lazio e Malaga è lo stesso presidente del club spagnolo Al-Thani: “Penso che Jony abbia commesso un grosso errore, perché non ho firmato questo contratto. E spero che il giocatore risolva tutto questo”. Parole chiare che ora mettono in apprensiopne i tifosi biancocelesti.

Jony è già a Roma, è atterrato a Fiumicino pochi giorni fa quando la Lazio lo ha reso noto anche sul suo profilo Twitter. La società biancoceleste rimane comunque tranquilla sulla chiusura positiva dell’affare perché il calciatore ha esercitato una clausola che gli ha permesso di svincolarsi come previsto se il Malaga fosse rimasto in Segunda Division. Per la società biancoceleste quindi è solo questione di tempo, poi Jony sarà un nuovo giocatore della Lazio, anche se con qualche giorno di ritardo.