Lazio, nuova allerta meteo

Dopo un weekend dell’Immacolata segnato da piogge abbondanti e dalla prima neve dell’inverno in molte località del Lazio, torna l’allerta meteo. Fiocchi di neve hanno imbiancato diverse aree collinari e montuose della regione, spingendosi persino fino alle porte di Roma. Tuttavia, le condizioni meteo avverse non sembrano essersi concluse del tutto.

La Protezione Civile del Lazio ha infatti diramato un’allerta gialla valida a partire dal primo pomeriggio di oggi, martedì 10 dicembre, e per le successive 6-9 ore. Le previsioni indicano possibili precipitazioni sparse, che localmente potranno assumere carattere di rovescio o temporale, con maggiore probabilità nei settori tirrenico-meridionali della regione.

Previsioni su Roma: schiarite in arrivo

Nonostante l’instabilità odierna, Roma vedrà un netto miglioramento già da domani, riporta IlMeteo.it. Mercoledì 11 dicembre sarà una giornata prevalentemente soleggiata, con qualche nube velata. La temperatura minima prevista è di 10°C al mattino, mentre il picco massimo raggiungerà i 14°C nel primo pomeriggio. I venti soffieranno moderati da Est-Nord-Est al mattino, con un’intensità di circa 11 km/h, diventando più deboli nelle ore successive. L’intensità solare raggiungerà il valore massimo intorno a mezzogiorno, con un indice UV di 1.5.

Giovedì 12 dicembre, la situazione si stabilizzerà ulteriormente. La giornata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi e una leggera brezza. Le temperature oscilleranno tra una minima di 8°C e una massima di 14°C, rendendo l’atmosfera decisamente più fresca. I venti saranno moderati da Est-Nord-Est al mattino, calmandosi nel pomeriggio e in serata. Anche in questa giornata, il picco dell’intensità solare è atteso intorno alle 12, con un indice UV leggermente più alto, pari a 1.7.

Consigli per i prossimi giorni

Oggi pomeriggio e in serata è consigliata prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle zone più esposte ai fenomeni temporaleschi. Per chi vive a Roma, il maltempo lascerà presto spazio a giornate più serene, ideali per attività all’aperto.