Lazio, oggi arriva Luka Romero

Lo chiamano il piccolo Messi, perché fin da giovanissimo ha saputo impressionare il mondo del calcio. Per ora è un giovane talento che ha voglia di dimostrare le sue potenzialità. Luka Romero, fantasista classe 2004, è in arrivo alla Lazio. Oggi effettuerà le visite mediche di rito in Paideia prima della firma sul contratto.

Chi è Luka Romero? Un sedicenne su cui da tempo hanno messo gli occhi dei grandi club europei. Lo chiamano la mini Pulce – il soprannome dato anche a Messi – per via delle movenze e i capelli lunghi che ricordano il fenomeno del Barcellona, anche se ora il paragone è molto azzardato.

La Lazio è riuscita ad arrivare prima delle altre sul gioiellino, dopo qualche intoppo la trattativa si è sbloccata definitivamente. Romero dopo i test fisici raggiungerà i compagni ad Auronzo di Cadore. Da capire se verrà integrato subito in prima squadra o se farà prima la trafila in Primavera. Col Maiorca, in Liga, ha collezionato 6 presenze in campionato. Ora è pronto alla nuova avventura in Serie A, sotto la guida di mister Sarri.