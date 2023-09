Lazio, ore 12: squillano tutti i cellulari, è il test di allerta

Come da programma, ma non senza qualche stupore di troppo, arrivato anche nel Lazio ieri a mezzogiorno – e per ben 5 milioni e 700mila cittadini – il messaggio di IT-Alert.

Per chi non lo sapesse, si tratta del sistema di allarme pubblico che invia ai cellulari presenti in una precisa area geografica dei messaggi utili qualora fossero in corso delle emergenze o catastrofi.

Il tutto tramite una tecnologia cell-broadcast, che opra anche in casi di campo limitato o di saturazione della banda telefonica. Il messaggio, giunto con un segnale sonoro diverso da quella delle tipiche notifiche che si ricevono più volte al giorno, era indicato per inizio mese, ma poi è stato rinviato a causa del maltempo.

Il sistema, dicono da It-Alert, “andrà a integrare le modalità di informazione e comunicazione già previste per informare la popolazione”. Non va dunque a sostituire, “tutti gli altri strumenti di informazione d’emergenza, anche e soprattutto a livello locale, ma vi si affianca”.