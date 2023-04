Lazio, parla l’agente di Zaccagni: “Se continua così Mancini lo convocherà”

Perché Roberto Mancini non ha convocato Mattia Zaccagni, uno dei migliori esterni del campionato italiano? È una domanda ricorrente, in questi giorni. Per discuterne Mario Giuffredi, agente del calciatore, iè intervenuto dai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “Innanzitutto né io e né il giocatore contesteremo mai le scelte tecniche del commissario tecnico”.

Ha aggiunto Giuffredi: “Mancini ha fatto debuttare Zaccagni e di questo gli va dato atto, il ragazzo dal canto suo non può far altro che continuare a fare bene il suo percorso collettivo ed individuale. Non ho nessun dubbio che se Mattia dovesse continuare a fare così bene Mancini lo riconvocherà sicuramente in Nazionale perché il ct fa gli interessi della nostra Selezione”.

L’agente di Zaccagni smorza i toni della polemica: “Il giocatore è seguito da me da ottobre 2022, mi dispiacerebbe se alla base della non convocazione ci fossero motivi comportamentali precedentemente non chiariti: Mattia è un ragazzo intellettualmente onesto e chiarirebbe qualsiasi tipo di equivoco che eventualmente il ct abbia potuto intendere”.

Conclude: “Detto questo adesso bisogna smorzare i toni sulla non convocazione di Zaccagni: non ho nessun dubbio che se continuerà così, Mancini lo convocherà nuovamente”.

G.