Lazio, Pinamonti obiettivo possibile. In attesa di capire chi tra Luis Alberto e Milinkovic-Savic partirà, il club biancoceleste cerca un vice-Immobile. Tra i nomi emergono nuovi sviluppi che portano al centro la pista Pinamonti. L’attaccante classe ’99 in forza al Sassuolo sembra essere apprezzato da Sarri, per le sue doti tecniche che fisiche, e per la disponibilità a ricoprire il ruolo di alternativa al capitano biancoceleste.

La trattativasi presenta complessa a causa del valore del suo cartellino. Il Sassuolo potrebbe chiedere circa 20 milioni di euro, la Lazio potrebbe cercare di sfruttare la carta Cancellieri, un giocatore gradito al club.