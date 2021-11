Lazio, prenotate 150.000 terze dose dagli over 40 in un giorno

Sono state quasi 150.000 le prenotazioni per la terza dose destinata agli over 40 arrivate nel giro di 24 ore. La corsa al ‘booster’, nel Lazio, è partita da ieri, ed è stata un successo. Tanto che il sito della Regione per alcuni minuti è andato in tilt a causa del sovraccarico di richieste. Su una platea di 1,6 milioni di persone aventi diritto, circa una su otto ha già prenotato la copertura supplementare.

Come prenotarsi? E’ facile: possono entrare nel registro degli appuntamenti, accessibile dal sito della Regione tutti i nati dal 1981. Basta il codice fiscale e pochi click per prenotare la terza dose. L’appuntamento, che verrà poi ricordato tramite sms 72 ore prima, verrà fissato automaticamente a partire dal 180esimo giorno dopo la seconda somministrazione.

Il primo dicembre segnerò l’inizio della vaccinazione per gli over 40 del Lazio. Per questo la Regione ha implementato la rete degli hub vaccinali con quattordici nuovi siti su tutto il territorio. Per quanto riguarda i numeri: ieri nel Lazio, su oltre 51mila test totali, si sono registrati 944 nuovi casi positivi, 117 in più rispetto a martedì. A Roma i positivi sono stati 69, per un totale di circa 450.

Nonostante in aumento la Regione ad oggi non sta pensando a provvedimenti mirati per contenere la diffusione del contagio. In un’intervista rilasciata al Corriere della sera, però, il presidente Zingaretti ha fatto sapere di essere disposto ad esplorare qualsiasi soluzione utile a contenere la possibile nuova ondata, purché sia condivisa da tutti.