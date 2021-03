Lazio Primavera, incidente mortale per Daniel Guerini: aveva 19 anni

Tragedia nel mondo del calcio. Daniel Guerini, giocatore della Primavera della Lazio, è morto a seguito di un incidente a Roma. Il 19enne stava guidano la sua Smart For Four quando, intorno alle 20, ha avuto un frontale con una Mercedes Classe A. Il giovane calciatore ha perso la vita, gli altri due coetanei in macchina con lui sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

L’incidente è avvenuto su via Togliatti, all’incrocio con via dei Romanisti. Il conducente della Mercedes ha riportato ferite meno gravi, anche lui trasportato in ospedale. Carabinieri e Polizia municipale hanno avviato le indagini per ricostruire le cause dalla tragedia.

Guerini dopo un prestito al Torino era tornato a gennaio nella Lazio, squadra dove è cresciuto calcisticamente. Il club biancoceleste ha subito espresso vicinanza alla famiglia del giovane: “Ancora increduli e sconvolti dal dolore il presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini”.

Anche il Torino si è stretto nel dolore dei famigliari: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, increduli e profondamente addolorati, si stringono intorno alla famiglia Guerini per la tragica scomparsa di Daniel, nostro ex calciatore della formazione Primavera”.