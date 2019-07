Lazio, Radu: “Vi spiego cosa è successo. Qui per chiedere scusa”

Come il primo giorno, anche dopo undici anni. Così si sente Stefan Radu, arrivato nella giornata di oggi ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro della Lazio. Il difensore era stato messo fuori, era sul mercato. Dopo l’infortunio di marzo si è perso ed ha adottato un atteggiamento sbagliato come ammesso da lui stesso.

Motivo per cui la società nelle ultime settimane lo aveva messo da parte, salvo poi tornare sui suoi passi reintegrandolo per il ritiro estivo. Il difensore ha svolto oggi le visite mediche di rito, poi ha raggiunto il resto del gruppo sulle Tre Cime di Lavaredo. Appena arrivato ha parlato in conferenza stampa per chiarire la sua posizione.

Radu: “Ho passato un periodo nero”

Aggiornamento 17:30

Radu è arrivato ad Auronzo, di seguito le sue parole in conferenza stampa: “Voglio ringraziare la società, il presidente, per l’opportunità che mi ha dato di far parte di nuovo della grande famiglia laziale. Dopo il momento più buio della mia carriera, da marzo in poi, non sono più stato io come uomo e come giocatore. Sono emozionato come si vede, però spero di ripagare a suon di prestazioni la fiducia che il club mi ha dato, dopo questo momento.

La fine di un incubo? Sì, sono stato male negli ultimi giorni per uno sbaglio mio, questo lo riconosco. Adesso è una liberazione, ringrazio tutti i tifosi che mi sono stati vicino in questi momenti. Dopo l’infortunio alla caviglia a marzo non riuscivo a guarire e ho iniziato a pensare in negativo, sbagliando verso la società e i compagni. Oggi sono qua per chiedere scusa a loro e tutti colori i quali ho offeso”.

Se mi sento bene fisicamente? Posso dire di sì. Ho tanta esperienza alle spalle, so di poter dare ancora tanto per questa squadra. Ultimamente, dopo le notizie uscite, abbiamo ricevuto tante richieste ma ho sempre, fin da subito, detto di no a tutte“, ha concluso Radu.