Lazio, riapre la galleria Colle Giardino in direzione Rieti: completata prima fase dei lavori

Riapre dopo quasi due anni la Galleria “Colle Giardino” in direzione Rieti. Al taglio del nastro oggi c’erano Marco Moladori, responsabile della struttura territoriale Anas Lazio, il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, l’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e politiche per la ricostruzione della Regione Lazio Manuela Rinaldi, e i consiglieri regionali del Lazio Michele Nicolai ed Eleonora Berni.

Dopo un sopralluogo Anas ha aperto al traffico in direzione Rieti, la Galleria “Colle Giardino” situata sulla strada statale 4 “Salaria”. È stata infatti completata la prima fase dei lavori di manutenzione programmata avviata lo scorso 18 giugno 2021 per l’ammodernamento degli impianti tecnologici.

I lavori

I lavori hanno comportato lo smantellamento degli impianti obsoleti e la successiva installazione di avanzati impianti tecnologici con l’obiettivo di innalzare ulteriormente gli standard di sicurezza per l’utenza. In particolare, le nuove tecnologie impiantistiche hanno riguardato: la rilevazione incendi in galleria mediante fibrolaser, impianti di telecontrollo e video sorveglianza, illuminazione della galleria con LED; la raccolta di liquidi infiammabili sversati; la ventilazione da automatizzare in remoto; l’impianto idrico antincendio; l’impianto SOS e di segnaletica luminosa di emergenza.

Investimento da 31 milioni di euro

L’investimento complessivo dei lavori, in entrambe le direzioni, è di oltre 31 milioni di euro e rappresenta uno dei più importanti investimenti di Anas per quanto concerne la dotazione impiantistica delle gallerie.

