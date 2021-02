Lazio, rischio zona arancione: domani la decisione

Preoccupa nel Lazio il passaggio in zona arancione. I dati delle terapie intensive e i “tassi di ospedalizzazione sono sotto la soglia di allerta”, ha spiegato l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, ma l’indice Rt, ovvero il numero che ci dice quanto persone in media possono essere contagiate da una persona, è in lieve e costante aumento. La decisione che potrebbe far scattare in fascia arancione è attesa per domani, dopo il consueto monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, e l’ordinanza potrebbe entrare in vigore già da domenica o lunedì.

Ma a preoccupare sono soprattutto le nuove varianti del virus. “Ci sono dati preoccupanti, non bisogna nasconderlo – ha detto il presidente di Regione Nicola Zingaretti – soprattutto per quanto riguarda le varianti. Dobbiamo tenere alta la guardia”.

Vaccini

Sul fronte vaccini, l’unica arma per contrastare la pandemia, la Regione procede a singhiozzo a causa del numero delle dosi ricevute. Nel Lazio sono state effettuate oltre 300mila iniezioni tra personale sanitario e over 80. Da oggi invece gli operatori delle scuole e delle università potranno iniziare a prenotare il vaccino di AstraZeneca. Si procederà dalla fascia d’età dai 45-55 anni in giù.

Mario Bonito