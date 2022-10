Lazio senza Immobile: Sarri analizza le soluzioni

La Lazio dovrà fare a meno per un po’ di Ciro Immobile e Maurizio Sarri sta analizzando tutte le alternative.

La società invece sta riflettendo sulle possibili strade da percorrere nel prossimo calciomercato di gennaio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il presidente Claudio Lotito sta pensando a un ritorno nella Capitale di Felipe Caicedo.

In realtà il presidente biancoceleste, che con il suo ex numero 20 aveva un ottimo rapporto personale, è sempre rimasto legato al ragazzo, come in passato successo con Felipe Anderson.

Per garantire un’alternativa subito pronta al proprio allenatore è tentato dal ritorno di Felipao, benvoluto da tutti nel gruppo, adorato dalla stesso Ciro Immobile (con cui il rapporto è eccezionale) e acclamato dalla tifoseria.