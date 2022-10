Lazio show contro la Fiorentina. L’undici di Maurizio Sarri ottiene la quarta vittoria consecutiva in campionato e va in terza posizione in classifica. Contro la Fiorentina i biancocelesti vanno in gol con Vecino e Zaccagni, poi Immobile e compagni sfruttano gli spazi lasciati dagli avversari e nel finale Luis Alberto e proprio Immobile arrotondano il risultato.

Terzo poker consecutivo per la Lazio che è anche al quarto cleansheet di seguito.