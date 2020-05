Lazio, Strakosha: “Obiettivo Champions, ma lottiamo per lo scudetto”

L’aria di normalità inizia a spirare da Formello. La squadra è in campo, la Lazio si allena in attesa della ripresa, ancora incerta. Si fanno i conti con i problemi quotidiani, come gli infortuni. Thomas Strakosha intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio ha rivelato di un fastidio fisico che non mina però la sua voglia di calcio.

“Ho un piccolo problema ma mi sto riprendendo non vediamo l’ora di ripartire, aspettiamo la data. Viviamo di calcio! All’inizio non immaginavamo di lottare per lo Scudetto, l’obiettivo primario è la Champions League ma vogliamo mettercela tutta per lottare per il titolo, in silenzio abbiamo acquisito consapevolezza”, ha rivelato il portiere albanese.

“Inzaghi ci toglie lo stress”

Obiettivo Champions, pensiero fisso allo scudetto. Il segreto? Lo svela Strakosha: “Siamo un gruppo con qualità, le prime partite saranno importanti, credo che all’inizio tutte le squadre faticheranno a ritrovare il massimo della condizione. Il caldo avrà un peso consistente, l’importante sarà stare bene dal punto di vista fisico. Siamo cresciuti nella mentalità, il livello tecnico è sempre stato alto, credevamo poco in noi stesso e siamo cresciuti molto da questo punto di vista”.

Mister Inzaghi ci toglie di dosso lo stress, si è creata una famiglia nel quotidiano. Essere la miglior difesa del campionato è positivo, spero che possa restare tale fino alla fine della stagione, non abbiamo ancora concluso nulla. Il segreto della nostra fase difensiva risiede nel fatto che tutti ci applichiamo quando non abbiamo il pallone. Nei momenti di difficoltà ci sono in campo elementi in grado di poter cambiare la partita, ciò rende sereni noi e soprattutto il mister in panchina”, ha concluso Strakosha.