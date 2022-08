Lazio, sul mercato si cercano alternative a Luis Alberto

La Lazio continua a lavorare alacremente sul mercato. Mentre si cerca di definire i dettagli per il portiere, che è Ivan Provedel, si valutano i nomi per la posizione di terzino sinistro. Nel frattempo però va risolta la grana Luis Alberto, che forte dell’interesse del Siviglia vorrebbe ritornare in patria. I biancocelesti per questo motivo stanno già lavorando ad un’alternativa, e in questo senso avrebbero bloccato Ivan Ilic dell’Hellas Verona. Il serbo classe 2001, come gentlement agreement fra i due presidenti, potrebbe restare in standby per i prossimi dieci giorni, in attesa di sviluppi. Se la Lazio si chiamerà fuori, su di lui c’è anche il Torino e altre squadre estere.