Dopo la vittoria contro lo Spezia, la Lazio guarda alla prossima sfida contro il Torino di Juric. Sarri dovrà preoccuparsi tra infortuni e le squalifiche, come quella di Cataldi.

Torna in gruppo di Vecino, un buon segnale in vista della partita. In difesa, Casale favorito, in attacco confermati Pedro e Zaccagni ai lati, con Felipe Anderson falso nueve al centro visto il KO Immobile.

Seguono aggiornamenti