Lazio-Torino, i convocati di Inzaghi

La Lazio è a caccia della seconda vittoria consecutiva, come non è mai successo in questo avvio di stagione. La squadra biancoceleste dopo aver ottenuto un’importante vittoria esterna con la Fiorentina cercano il bis stasera all’Olimpico con il Torino.

Per l’occasione Inzaghi ha diramato la lista dei convocati. Presente Immobile, che nelle ultime ore aveva fatto preoccupare per un problema muscolare accusato prima della gara con la Fiorentina. Il numero 17 biancoceleste è regolarmente in lista e sembra molto probabile il suo inserimento già dal primo minuto.

Lazio-Torino, la lista dei convocati

Portieri: Alia, Guerrieri, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Jony, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile